Восемь игроков "Ахмата" дисквалифицированы за драку в матче молодежного первенства России

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Восемь игроков футбольного клуба "Ахмат" получили дисквалификацию за драку в матче молодежного первенства России против московского "Локомотива". Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Игра 28-го тура молодежного первенства прошла 27 мая в Грозном. Матч завершился со счетом 5:1 в пользу "Локомотива". В концовке встречи между игроками команд произошла потасовка.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза постановил дисквалифицировать на шесть матчей футболистов "Ахмата" Хамзата Хажмухамбетова, Ислама Альсултанова, Магомеда Арцуева, Абубакара Иналкаева, Абдул-Малика Джакуева, а также Билала Ахъядова за участие в драке. Кроме того, Турпал-Али Ибишев получил дисквалификацию на два матча за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча, а Лечи Садулаев - на восемь матчей за участие в драке, толчок судьи и оскорбительное поведение.

В сообщении добавляется, что дисквалификацию за участие в драке также получил футболист московского "Локомотива" Артем Карпукас.

Ранее судья Михаил Вилков был пожизненно отстранен от работы арбитром в российском футболе. Как сообщал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, решение вынесено с формулировкой "утрата доверия".