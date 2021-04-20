РФС пожизненно дисквалифицировал арбитра Вилкова

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Судья Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы арбитром в российском футболе. Как сообщил ТАСС глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц, решение вынесено с формулировкой "утрата доверия".
Поводом для санкций послужил матч 26-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Ростов" (4:1). По итогам встречи к судье были вопросы по назначению пенальти в ворота гостей и наказанию второй желтой карточкой полузащитника "Ростова" Армина Гиговича.
41-летний рефери выразил удивление из-за дисквалификации и заявил о желании провести встречу с Хачатурянцем, передает "Спорт-Экспресс". В этом сезоне Вилков также был участником скандала во время игры 11 тура между "Краснодаром" и "Рубином" (3:1), когда в недовольны судейством остались в казанском клубе.
В ноябре 2019 года Вилков уже был отстранен от судейства за ошибки в матчах 15 и 16 туров чемпионата России "Зенит" – ЦСКА (1:1) и "Оренбург" – "Уфа" (0:0). В Санкт-Петербурге арбитр не показал прямую красную карточку форварду "Зенита" Сердару Азмуну, а в Оренбурге не назначил пенальти в ворота "Уфы".
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