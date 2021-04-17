"Локомотив" обыграл "Ростов" в 26-м туре чемпионата России по футболу

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Футбольный клуб "Локомотив" одержал победу в матче 26-го тура Российской Премьер-лиги против "Ростова". Об этом сообщает РИА Новости.
Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу столичной команды. В составе "Локомотива" отличились Франсуа Камано, Рифат Жемалетдинов, Гжегож Крыховяк и Эдер. Единственный гол "Ростова" забил Деннис Хаджикадунич.
В начале второго тайма судья удалил с поля полузащитника ростовской команды Армина Гиговича.
Таким образом, "Локомотив" одержал уже седьмую победу подряд и поднялся на второе место в РПЛ с 49 очками. При этом "Спартак", оказавшийся на третьей позиции, имеет в активе 47 очков и матч в запасе.
В начале апреля "Локомотив" также вышел в полуфинал Кубка России по футболу. В четвертьфинальной встрече "железнодорожники" обыграли "Сочи".
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