"Локомотив" обыграл "Спартак" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

"Локомотив" обыграл "Спартак" в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоялся на "РЖД-Арене". Игра завершилась со счетом 2:0.

На 22-й минуте гол забил Франсуа Камано, а на 45-й (+2) – Федор Смолов. При этом в конце первого тайма с поля был удален защитник "Спартака" Айртон.

Уточняется, что матчи данного тура РПЛ посвящены Дню космонавтики. В память о подвиге советского космонавта Юрия Гагарина перед каждой встречей проводится специальная церемония, также перед играми звучит запись реплики Гагарина "Поехали!".

Ранее футболисты "Локомотива" на выезде обыграли "Сочи" в четвертьфинале матча Кубка России. Отмечается, что встреча завершилась со счетом 3:1.

