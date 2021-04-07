"Локомотив" обыграл "Сочи" и вышел в полуфинал Кубка России по футболу

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Футболисты "Локомотива" на выезде обыграли "Сочи" в четвертьфинале матча Кубка России. Отмечается, что встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Федор Смолов (44-я и 63-я минуты) и Франсуа Камано (90+6), у проигравших отличился полузащитник Артур Юсупов (70). Защитник "Сочи" Кирилл Заика на 50-й минуте получил вторую желтую карточку, после чего его удалили с поля.
Известно, что полуфинальные пары определятся в результате жеребьевки. Матчи состоятся 21–22 апреля. Финал запланирован на 12 мая.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб ЦСКА одержал первую победу под руководством нового тренера команды Ивицы Олича. В рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "армейцы" сыграли с "Тамбовом". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды, отличились Никола Влашич и Саломон Рондон. За "Тамбов" забил Артем Архипов.
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