ЦСКА обыграл "Тамбов" в первом матче с новым тренером

Фото: ФК "Тамбов"/РИА Новости

Футбольный клуб ЦСКА одержал первую победу под руководством нового тренера команды Ивицы Олича. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) "армейцы" сыграли с "Тамбовом". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды, отличились Никола Влашич и Саломон Рондон. За "Тамбов" забил Артем Архипов.

Все голы матча были забиты с пенальти, причем судья назначил суммарно 4 одиннадцатиметровых – для РПЛ это рекорд.

После 24 туров ЦСКА набрал 43 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Бывший нападающий футбольного клуба ЦСКА Ивица Олич стал главным тренером команды в конце марта. Специалист, выступавший за "армейцев" с 2003 по 2006 год, ранее работал помощником главного тренера сборной Хорватии по футболу.

