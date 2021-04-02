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Спорт

02 апреля, 21:26

Хорваты Юкич и Арачич вошли в тренерский штаб футбольного ЦСКА

спорт

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Хорваты Игор Юкич и Илия Арачич вошли в штаб главного тренера футбольного клуба ЦСКА Ивицы Олича. Об этом сообщается на сайте команды.

"Игор Юкич и Илия Арачич присоединились к ПФК ЦСКА. Хорватские специалисты уже прибыли в Москву и участвуют в тренировочном процессе", – заявили в пресс-службе клуба.

Бывший нападающий футбольного клуба ЦСКА Ивица Олич стал главным тренером команды в конце марта. Специалист, выступавший за "армейцев" с 2003 по 2006 год, ранее работал помощником главного тренера сборной Хорватии по футболу.

Предыдущий тренер ЦСКА Виктор Гончаренко покинул пост 22 марта. Команда под его руководством одержала 82 победы в 167 матчах, завоевала Суперкубок России в 2018 году и дошла до стадии 1/4 финала Лиги Европы.

В последнем матче Гончаренко ЦСКА уступил "Зениту" со счетом 2:3.

Ивица Олич провел первую тренировку в ЦСКА

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