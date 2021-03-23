ЦСКА назначил главным тренером экс-футболиста клуба Ивицу Олича

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Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич стал главным тренером ЦСКА, сменив на этом посту Виктора Гончаренко. Об этом говорится на сайте футбольного клуба.

"ПФК ЦСКА и Ивица Олич достигли договоренности о назначении хорватского специалиста на пост главного тренера. К работе Ивица приступит уже сегодня, 23 марта, – его представят команде, и он проведет свою первую тренировку", – говорится в сообщении.

Олич выступал за ЦСКА в качестве футболиста с 2003 по 2006 год, успев завоевать с клубом Кубок UEFA, три титула чемпионата России, два Кубка России и два Суперкубка России.

Ранее руководство ЦСКА объявило об отставке Гончаренко после четырех лет на посту главного тренера. Команда под его руководством одержала 82 победы в 167 матчах, завоевала Суперкубок России в 2018 году и дошла до стадии 1/4 финала Лиги Европы.