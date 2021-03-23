Виктор Ганчаренко покидает ЦСКА. Что нового сможет предложить Ивица Олич?

22 марта ЦСКА заявил об отставке главного тренера Виктора Ганчаренко. Его место почти наверняка займет бывший игрок армейцев Ивица Олич. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему назначение хорвата выглядит серьезной авантюрой.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отставка Ганчаренко назревала уже давно. Виктор Михайлович мог уйти и после полного провала ЦСКА в Лиге Европы в прошлом году, и после аналогичной неудачи в в этом. Могло это случиться как после 0:4 от "Зенита" в июне 2020-го, так и после февральского 0:2 от "Локомотива". В общем-то, уволить Ганчаренко можно было почти в любой момент. Только вот зачем? Проблемы в ЦСКА начались не с него, и не с него нужно было начинать их решать. Главные вопросы все эти годы вызывала работа над сменой поколений, которая в конечном счете полностью провалилась. Летом 2018 года команду покинули братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Александр Головин, Понтус Вернблум и Бибрас Натхо. И кто в итоге пришел вместо них?

Да, ЦСКА на кураже с молодежью выиграл Суперкубок России. Но потом были почти три полных заунывных сезона, в двух из которых армейцы лишь каким-то чудом умудрились оказаться в топ-4. И, скорее, не благодаря, а вопреки. В остальном молодые футболисты красно-синих чудес не показывали, играли плюс-минус посредственно и выезжали главным образом за счет единственного по-настоящему раскрывшегося Николы Влашича. Но виноват был в этом, опять же, не Ганчаренко. Здесь сказался целый комплекс неудачных менеджерских, селекционных и других решений. Это-то и стало подлинной причиной такого плачевного положения ЦСКА.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Впрочем, у нас так просто не бывает. Раз есть проблема, значит должен быть и виновный. И козлом отпущения в данном случае ожидаемо стал Ганчаренко. Ушел ли он "по собственному" или его "попросили" – это уже не так важно. Главное, что руководство посчитало смену тренера наиболее подходящим решением затянувшегося кризиса. Хотя при системных проблемах это чаще всего ничего не меняет – спросите хотя бы у владельца "Спартака" Леонида Федуна. К тому же, ЦСКА сделал ставку на легенду армейцев Ивицу Олича, из-за чего все это еще больше начинает смахивать на лихую авантюру.

Да, время выступления хорвата за красно-синих одновременно стало золотым периодом в новейшей истории армейцев. Вместе с Оличем ЦСКА выиграл три чемпионства, по два Кубка и Суперкубка России. Но что самое главное – именно тогда красно-синие взяли Кубок УЕФА. И пусть в том розыгрыше еврокубков хорватский нападающий не забил ни одного гола и пропустил часть игр из-за травмы, определенный вклад в победу он все-таки внес. Последующий отъезд и успешное выступление в Германии лишь подтвердили высокий класс и ценность этого игрока. Но после завершения профессиональной карьеры в 2017 году единственным местом работы Ивицы Олича была сборная Хорватии, где он помогал главному тренеру Златко Даличу.

Фото: ТАСС/Денис Тырин

Так чем же Олич лучше Ганчаренко? А, в общем-то, ничем. Более того, с первого взгляда хорватский тренер проигрывает белорусскому примерно во всем. ЦСКА сейчас нужен кризис-менеджер в духе Феликса Магата или Валерия Карпина, который сможет выстроить жесткую структуру и сделать из "лагеря" армейцев вполне себе настоящий армейский лагерь. Либо пойдет от обратного и сделает чуть более расслабленную и веселую, но все же рабочую обстановку, как это происходит у Леонида Слуцкого. При этом, конечно, желательно, чтобы новый наставник ЦСКА был знаком с реалиями российского футбола не только как и игрок, но и как тренер. В идеале – как главный тренер. Кандидатов, которые при этом были бы лояльны красно-синим цветам, буквально можно пересчитать по пальцам.

Кроме упомянутого выше Слуцкого сюда же можно записать уволенного из "Торпедо" Сергея Игнашевича и уже ушедшего из ЦСКА Сергея Овчинникова. Ивица Олич же в этот список никак не входит. Какую роль он играл в штабе Златко Далича, как может проявить себя будучи самостоятельным тренером – это полная загадка. Поэтому и назначение его рулевым армейцев выглядит сомнительно. Конечно, эта авантюра может неожиданно обернуться грандиозным успехом. Но пока что нет никаких для этого предпосылок. Пожалуй, единственным плюсом может стать во всех смыслах общий язык с Николой Влашичем. Учитывая, что сейчас игра ЦСКА полностью зависит от восьмого номера, у Олича есть шанс построить команду вокруг своей главной звезды. Но если руководство армейцев брало Ивицу только с этим расчетом, красно-синих почти наверняка не ждет ничего хорошего.