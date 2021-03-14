"Спартак" рвется к чемпионству? Как красно-белые обыграли "Динамо" в дерби

"Спартак" обыграл "Динамо" в гостевом матче 22-го тура Российской Премьер-лиги. Столичное дерби завершилось со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов объясняет, почему вторая за месяц встреча "Спартака" и "Динамо" завершилась кардинально иначе.



Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Меньше десяти туров до конца сезона, а в Российской Премьер-лиге все еще теплится интрига. На прошлой неделе лидер чемпионата "Зенит" неожиданно проиграл "Рубину", позволив "Спартаку" и ЦСКА приблизиться к первой строчке турнирной таблицы. В нынешнем туре армейцы и вовсе могли ненадолго возглавить РПЛ. Однако в Туле у местного "Арсенала" были другие планы – "оружейники" прервали неудачную серию, одолев ЦСКА со счетом 2:1. "Зенит" свой матч тоже выиграл, вновь увеличив отрыв до пяти очков. Но еще был шанс подобраться к лидеру у "Спартака". Для этого красно-белым нужно было обыграть в московском дерби "Динамо". В конце февраля команды уже встречались друг с другом, правда, в рамках Кубка России. Тогда подопечные Сандро Шварца огорчили "Спартак". Но на этот раз красно-белые отплатили сполна.

Команда Доменико Тедеско (который, к слову, все еще отбывал в этом матче дисквалификацию) бодро начала встречу, и по итогам первой пятнадцатиминутки вполне могла забить мяч. Но в итоге пропустила сама, причем в довольно нелепой ситуации. На 18-й минуте после длинной передачи Вячеслав Грулев убежал вперед, сохранил мяч в штрафной и дождался подкрепления в лице Даниила Лесового. 19-й номер "Динамо" вырезал передачу в центр, где не было никого из игроков бело-голубых, зато был Павел Маслов. Защитник "Спартака" неудачно подставил ногу и отправил мяч в собственные ворота. Впрочем, гости достаточно быстро исправили эту досадную оплошность. На 30-й минуте Александр Соболев классно отборолся на подходах к чужой штрафной, вырезал передачу на Виктора Мозеса, а нигериец пронзил Антона Шунина точным ударом в угол.

После забитого гола "Спартак" стал с еще большим напором разрывать оборону "Динамо". Несколько великолепных моментов было у красно-белых, но до грамотного завершения в первом тайме дело так и не дошло. А ближе к перерыву инициативу снова перехватило "Динамо". Грулев мог дальним ударом поразить ворота Александра Максименко – мяч прошел рядом со штангой. Во втором тайме гости продолжили давить и заставили бело-голубых ошибаться, что в конечном счете привело к голу, пусть и не с игры. На 61-й минуте Дмитрий Скопинцев во время подачи Маслова с фланга сыграл рукой в штрафной. Главный арбитр Сергей Иванов после видеопросмотра назначил пенальти, а Соболев уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.



Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

"Динамо" после этого мяча наконец включилось по-полной. Футболисты хозяйской команды стали гораздо агрессивнее прессинговать и врываться в штрафную, а на 75-й минуте только чудо спасло "Спартак" от пропущенного мяча. Скопинцев прострелил с фланга, Георгий Джикия не смог прервать этот пас, до снаряда добрался Гильермо Варела, но Максименко вытащил удар уругвайца практически в упор.

Концовка выдалась огненной, с моментами у обеих сторон. На 78-й минуте Эсекьель Понсе после навеса Романа Зобнина пробил "ножницами" прямо под перекладину – Антон Шунин не без труда спас команду от еще одного гола. А на 87-й минуте аргентинец мощно пробил издалека, и на этот раз "Динамо" уберег лишь каркас ворот – мяч прилетел точно в крестовину, после чего ударился о газон и снова вылетел в поле. В добавленное время повезло уже "Спартаку": Роман Евгеньев классно ворвался в штрафную и даже обыграл Максименко, но катнул мяч мимо ворот.

Таким образом, "Динамо" осталось на пятой строчке, потерпев первое поражение в этом календарном году. А "Спартак" опередил ЦСКА и оказался на втором месте. Теперь красно-белых и "Зенит" отделяет всего четыре очка. Сложно сказать, насколько команде Доменико Тедеско реально догнать петербургский клуб – все-таки запас прочности и уровень игры у сине-бело-голубых гораздо выше. А "Спартак" при всех своих результатах выдает менее качественный футбол и грешит частыми ошибками в обороне (чего только стоит фокус от Павла Маслова). Но с другой стороны, "Зениту" только в ближайших турах предстоит встретиться с ЦСКА, "Сочи" и "Химками" (последние не проигрывают уже девять матчей).

У "Спартака" календарь не то чтобы сильно легче – тут и "Локомотив", и "Ростов", и ЦСКА – но все же красно-белым терять особо нечего. Тогда как "Зенит" на финишном отрезке оказывается в довольно нервном положении. Поэтому в конце сезона можно ждать любых сюрпризов.

