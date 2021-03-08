"Спартак" перемолол "Краснодар" у себя дома. Дубль на счету Соболева и Ларссона

Московский "Спартак" в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги на своем поле разгромил "Краснодар". Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу красно-белых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему, несмотря на итоговый результат, игра вышла кошмарной для обеих команд.





Голевая засуха в 21-м туре РПЛ (десять команд лиги за уикенд забили суммарно всего четыре гола) просто обязана была прерваться как-то красиво: с кучей забитых мячей, жаркой борьбой и по-настоящему высоким уровнем футбола. Но если первого в матче "Спартака" и "Краснодара" оказалось в достатке (скорее, даже чересчур), то с остальными двумя пунктами вышло так себе.

То, что "быки" испытывают серьезные проблемы с обороной, было известно давно. В команде травмировались практически все ключевые защитники, так что закрывать зоны на задней линии в последних играх приходилось кем получится. Аналогичное произошло и в поединке со "Спартаком". В центре защиты расположилась крайне ненадежная двойка Кайо – Егор Сорокин, а на фланге справа на неудобной позиции оказался Алексей Ионов. И все они дружно выдали такую ужасную игру, что болельщикам "Краснодара" этот матч запомнится надолго.

Красно-белые открыли счет спустя всего минуту после стартового свистка. Наиль Умяров с левого фланга навесил в штрафную, где Александр Соболев выпрыгнул и отправил головой мяч в сетку. А уже на восьмой минуте "Спартак" удвоил преимущество. Джордан Ларссон вырезал пас на левый край штрафной, а Квинси Промес в касание переправил мяч в противоход вратарю "Краснодара". Казалось бы, на этом матч можно заканчивать. Гости выглядели абсолютно беспомощно, так что ни о каком камбэке в таком положении даже думать не стоило.

Однако "Краснодар" умудрился прибавить и создал несколько супермоментов в штрафной "Спартака" – несколько раз спас Александр Максименко и один раз – перекладина. Хотя ключевое здесь, скорее, то, что красно-белые позволили "Краснодару" свободно проходить в штрафную – ровно так же, как до этого позволили сами "быки".

К концу первого тайма ситуация подуспокоилась, но в начале первого тайма "Краснодар" вновь создал момент – на этот раз до гола не хватило считанных сантиметров. Алексей Ионов с правого фланга навесил в штрафную, Реми Кабелла пробил головой, но голкипер "Спартака" отразил удар. Правда, сделал это совсем неудачно – мяч взлетел и стал опускаться в ворота, снаряд буквально с ленточки выбил Самуэль Жиго.



И снова плохо – мяч попал точно в ноги Тонни Вильена. Но полузащитник гостей с метра не смог перевести его в сетку. Тем не менее "Краснодар" в конце концов все-таки организовал гол. На 56-й минуте "Спартак" вроде бы справился с очередной атакой, Умяров выбил мяч из штрафной, но на подборе оказался Юрий Газинский, который красивейшим дальним ударом положил снаряд в девятку.

Впрочем, "Краснодар" радовался недолго. Почти сразу после забитого мяча команда Мурада Мусаева выдала такой безобразный отрезок, что он затмил даже начало матча. На 60-й минуте "быки" провалились в защите, красно-белые убежали два в одного и Соболев оформил дубль. А еще через две минуты Джордан Ларссон умудрился убежать один на один со своей половины поля, после чего без труда переиграл Станислава Агкацева. Но даже это было еще не все. На 75-й минуте "Спартак" забил пятый гол: Алекс Крал с правого фланга подал в штрафную, Эсекьель Понсе выиграл борьбу на втором этаже и отправил мяч в сетку. А на 82-й минуте Джордан Ларссон сделал еще один спартаковский дубль и установил итоговый счет, оказавшись первым на добивании после дальнего удара Виктора Мозеса.

Сложно сказать, что "Спартак" был настолько хорош, чтобы забивать шесть голов. Скорее, "Краснодар" оказался настолько плох, чтобы их пропустить.

Если смотреть не на количество ударов, а на качество игры, то здесь все чудовищно у обеих команд. Более того, красно-белые оказались чем-то даже хуже. Так, команда Доменико Тедеско показала колоссальный процент брака в передачах – согласно данным InStat, точность игроков красно-белых в этом компоненте составила всего 72%. То есть каждый шестой пас шел в ноги сопернику или вообще мимо. Для сравнения, у "Краснодара" в этой игре было 79% точных передач. То же самое и с выигранными единоборствами: 47% у "Спартака" против 53% – у "быков". Реальность такова, что в том же состоянии красно-белые не вывезли бы даже с середняком бельгийской или голландской лиги. Но что же, пусть будет повод порадоваться – хотя бы во внутреннем чемпионате.