Отдинамили по-полной. Как последний российский клуб вылетел из еврокубков

"Краснодар" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА уступил загребскому "Динамо" и по итогам двух встреч вылетел из турнира. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему "Краснодар" не смог отомстить за ЦСКА и закончил евросезон почти так же бесславно, как и остальные отечественные команды.



Фото: AP Photo/Darko Bandic

Ну что же, можно сказать, отмучились. На "Динамо" (московском) евросезон для российских клубов начался, на "Динамо" же (только загребском) он и закончился. Последним предстояло вылететь "Краснодару". Команда Мурада Мусаева отвратительно провела групповой этап Лиги чемпионов, но, в отличие от остальных наших клубов, смогла зацепиться за два матча с "Ренном", что позволило "быкам" выйти в плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала краснодарцы, согласно жеребьевке, попали на "Динамо Загреб". Хорватская команда немало поспособствовала тому, чтобы на групповом этапе выбить из еврокубков ЦСКА. И у "Краснодара" была возможность в некотором смысле отомстить за своих соотечественников. Но вышло это так себе.

В первой игре "быки" на своем поле уступили со счетом 2:3. А во второй встрече в гостях проиграли 0:1. Конечно, можно было бы списать проблемы "Краснодара" на отсутствие в стартовом составе вратаря Матвея Сафонова и полузащитника Даниила Уткина. По данным "Спорт-Экспресса", клуб отстранил двух воспитанников академии от основы из-за того, что они попросили об увеличении зарплаты, с чем руководство "Краснодара" оказалось категорически не согласно. После матча с "Динамо" в Лиге Европы главный тренер "быков" Мурад Мусаев заявил, что эта информация не соответствует действительности: "Уткин и Сафонов не так давно продлили свои контракты на лучших условиях. Они счастливы тем, сколько получают. Сафонов травмировался, у него травма сухожилия, у Уткина повреждение связки колена", – сказал Мусаев.

Но даже если бы оба игрока смогли принять участие в матчах 1/16 финала Лиги Европы, вряд ли это кардинально изменило бы ситуацию. Загребское "Динамо" было объективно сильнее по всем статьям. Хорватской команде хватило желания, сил и мастерства, чтобы пробиться в следующий этап Лиги Европы. А "Краснодару" – нет. Как и ЦСКА вместе с другими российскими клубами.



Фото: AP Photo/Darko Bandic

Так что очевидно, что проблема носит системный характер. И редкие всполохи успешной игры здесь скорее исключение, нежели правило. За 26 матчей в еврокубках (если не считать квалификационные раунды) четыре российских клуба – "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА – одержали всего одну победу. И это если не худший, то однозначно один из худших результатов за всю историю российского футбола.

Раньше можно было списывать фиаско отдельных команд на кризисы и спады, тренерские ошибки и нехватку игроков. Но когда второй год подряд провалились все и сразу, стало понятно, что дело вовсе не в этом. Просто наш футбол уверенно движется в противоположную от развития сторону. И тут можно злиться, рвать на себе волосы, придумывать способы для выхода из сложившейся ситуации или отрицать сам факт существования проблемы, но теперь это данность – российский футбол стал хуже. И в ближайшие несколько лет ситуация будет только усугубляться, учитывая систему коэффициентов УЕФА и количество команд, которые смогут попадать в еврокубки.

А пока наблюдать за футболом с участием российских команд попросту больно. И если с болельщиками на трибунах это было хотя бы не так заметно, то без них в период пандемии стало совсем невмоготу. Все сразу начало выглядеть нелепо, затянуто и абсолютно неинтересно. Почти как плохой ситком без закадрового смеха.