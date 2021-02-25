Квинси Промес вернулся в "Спартак". Этого камбэка ждали несколько лет

Голландский полузащитник Квинси Промес перешел из амстердамского "Аякса" обратно в московский "Спартак". Вечером 24 февраля игрок прилетел в Россию для подписания контракта с красно-белыми. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему Промес серьезно усилит "Спартак", но вряд ли поможет взять столичной команде чемпионство.



Фото: AP Photo/Pavel Govolkin

О возвращении Квинси Промеса в Россию начали говорить едва ли не с момента его ухода из "Спартака" – в 2018 году. В августе он перешел в "Севилью", а уже в декабре после не самого удачного выступления за испанский клуб (за 22 матча игрок забил всего один мяч) поползли слухи о том, что Промес может вернуться в Москву – на правах аренды.

Однако уже в январе 2019 года Квинси стал пробиваться в основу "Севильи", и о варианте перехода в "Спартак" надолго забыли. А летом того же года футболист решил перейти в "Аякс". В Амстердаме дела у Промеса пошли гораздо лучше – в сезоне-2019/20 Квинси провел за голландский клуб 28 матчей, в которых забил 16 мячей. Но в декабре 2020-го всплыла история, которая поставила под сомнение дальнейшую карьеру Квинси.

Голландская полиция арестовала игрока после того, как выяснилось, что на семейной вечеринке он ранил своего родственника во время ссоры. Инцидент произошел еще в июле, но пострадавший заявил о случившемся только в конце года. Спустя некоторое время Промеса отпустили, но он все еще находится под следствием, ему по-прежнему грозит до четырех лет тюрьмы.

Сразу после возбуждения уголовного дела на Квинси в СМИ вновь стала появляться информация о его возможном переходе в "Спартак". Совпадение или нет, но от этого трансфера в таком контексте выигрывали бы обе стороны – футболист избавился бы от излишнего внимания и давления общественности, а московский клуб вернул бы себе топового по меркам Российской Премьер-лиги игрока.

Промес и правда много сделал для "Спартака". С его помощью красно-белые выиграли долгожданное чемпионство страны, а также Суперкубок России. Кроме того, за четыре года в составе московской команды стал одним из самых результативных игроков "Спартака" за всю историю. Но что оказалось важнее – футболиста полюбили одноклубники и болельщики. Даже дали прозвище – Антоха (из-за второго имени Квинси – Антон).

Поэтому возвращения ждали все. Вопрос был лишь в том, когда оно состоится. Из-за юридических проволочек и согласования условий трансфер затянулся на несколько месяцев. Но в середине февраля достиг решающей стадии. И вот 24 февраля Квинси прилетел в Москву для прохождения медосмотра и подписания контракта. В честь этого события пресс-служба "Спартака" даже подготовила масштабное промо.



Фото: AP Photo/Pavel Govolkin

Теперь осталось понять, насколько ожидания от камбэка Промеса совпадут с реальностью. Конечно, Квинси должен отлично вписаться в команду Доменико Тедеско. Он стал более лабильным – за время игры в "Севилье" и "Аяксе" футболист сменил кучу позиций, поэтому сможет помочь "Спартаку" практически на любом участке поля. Да и опыт вкупе с авторитетом позволят голландцу достаточно быстро вырасти в лидера московской команды. Однако вызывает беспокойство, что из-за затянувшегося трансфера Промес пропустил всю межсезонную подготовку. И насколько ему удастся вкатиться в чемпионат и набрать оптимальную форму, пока остается загадкой. Но куда больше беспокоит уголовное дело, которое как минимум может изрядно подпортить игроку нервы, а как максимум – отправить его за решетку.

Так или иначе, это может серьезно сказаться на психологическом состоянии Промеса, а следовательно, и на его игре. Сейчас "Спартак" с оговорками, но все же претендует на чемпионство: команда идет на третьем месте по итогам первой части сезона Российской Премьер-лиги. Хватит ли одного Промеса для того, чтобы вырвать победу в гонке за титул? Пока что это вызывает сомнения. "Зенит", который лидирует в турнирной таблице, имеет более крутых игроков, глубокий состав и преимущество в шесть очков. Да и главная головная боль петербуржцев – Лига чемпионов – уже закончилась и не будет отбирать лишние силы, что позволит целиком и полностью сосредоточиться на внутреннем чемпионате. Не стоит забывать и про ЦСКА, который идет вторым и тоже способен взять заветный титул.

Но кто знает, какие трансферные планы у спортивного директора "Спартака" Дмитрия Попова. Он уже успел избавиться от балласта в лице Александра Кокорина и Остона Урунова. Возможно, в ближайшее время стан красно-белых пополнят новые игроки, с которыми столичная команда сможет навязать борьбу в концовке чемпионата. А там и будет понятно, стоило подписывать Квинси Промеса или Антоха вернулся зря.