Чудо Карацева и финал Медведева. Чем запомнится прошедший Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира Australian Open, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов подводит итоги Открытого чемпионата Австралии и объясняет, почему Медведев не смог превзойти первую ракетку мира.



Фото: AP Photo/Andy Brownbill

Что ж, Australian Open подошел к концу, и оставил противоречивые чувства. С одной стороны, этот турнир стал самым успешным для России как минимум за последние полтора десятилетия. В четвертьфинал вышло аж три отечественных теннисиста: Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев. С другой стороны, все они в конечном счете остались без титула.

Впрочем, для последнего нынешний Australian Open точно запомнится только со знаком "плюс": помимо всеобщей любви, внимания и гигантского опыта Карацев получил еще и повышение в классе, что позволит ему участвовать в больших турнирах без квалификации. И пусть Аслан не воплотил сказку в реальность и не смог обыграть Новака Джоковича (хотя держался максимально достойно), в долгосрочной перспективе он выиграл путевку в элиту. А следовательно получил шанс сыграть с Джоковичем и другими топовыми теннисистами еще не один раз, что для его карьеры сейчас значит куда больше.

Что касается Андрея Рублева, то 23-летний россиянин, несмотря на молодой возраст, уже давно выступает на высоком уровне. А в октябре прошлого года и вовсе оказался на восьмой строчке мирового рейтинга ATP. Однако вместе с этим Рублев стал самым высокорейтинговым теннисистом, который никогда не добирался до полуфинала турниров "Большого шлема".

Не то чтобы это сильно его напрягало, но на Australian Open можно было бы исправить сложившееся положение: Андрей уверенно дошел до четвертьфинала, успешно пройдя четырех соперников. А дальше на его пути встал Даниил Медведев. И тут уже сыграли опыт и мастерство последнего. Конечно, Рублеву было обидно, но вряд ли это повод так сильно расстраиваться – впереди у него еще целый сезон. По итогам прошлого года Андрей взял аж пять титулов, обогнав по этому показателю даже Новака Джоковича. Так что кто знает, каким будет оставшийся 2021-й.

Главной российской звездой на Australian Open, конечно же, стал Даниил Медведев. Он блистательно прошел весь турнир и был по-настоящему близок к тому, чтобы добыть первую за 16 лет победу для России на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде.

Фото: AP Photo/Andy Brownbill

Но, к сожалению для Даниила, турнир слишком сильно полюбился Новаку Джоковичу – серб до этого успел выиграть целых восемь турниров AO, и планировал взять в Мельбурне еще один кубок.

И пусть в истории встреч Новака и Даниила был почти равный счет, на деле сербский теннисист оказался заряжен на финал так, как если бы за ним находились не трибуны стадиона в Мельбурне, а вираж любимой "Црвены Звезды". Джокович был спокоен как удав и методично набирал очки, с легкостью взяв у Медведева три первых гейма. Затем россиянин наверстал упущенное, но то и дело оказывался в роли догоняющего. В итоге в 12-м гейме, когда Даниил почти выровнял счет, Джокович смог дожать, и первый сет остался за сербом.

Судя по всему, это сильно надломило Медведева, потому что уже в начале второго сета он сбавил в игре, а под конец и вовсе со злости сломал ракетку, бросив ее в корт. В этот момент стало понятно, что россиянин окончательно проиграл матч – как минимум ментально. Проблем добавляли и трибуны, которые слишком яро поддерживали Джоковича – настолько, что судья несколько раз просил фанатов соблюдать спокойствие и не шуметь во время подач и розыгрышей. А в одном из эпизодов об этом попросил даже сам Новак.

Третий сет оказался почти формальным: Медведев совсем бросил играть и уступил его с тем же счетом, что и второй – 2:6. Таким образом, Джокович взял девятый титул Australian Open и 18-й – во всех турнирах "Большого шлема". Еще чуть-чуть, и серб догонит Роджера Федерера и Рафаэля Надаля (у них 20 побед на ТБШ).

А у Медведева все только начинается: если 25-летний россиянин сможет прибавить в плане психологии, то у него есть все шансы в ближайший год-два взять свой первый "Шлем". Во всяком случае, с точки зрения мастерства и физики все предпосылки для этого уже давно имеются. Радует, что в целом Даниил научился достойно проигрывать. Как и после US Open 2019, когда в финале он уступил Рафаэлю Надалю, он выдал потрясающую речь, в которой с теплом отозвался о Джоковиче и рассказал историю о том, как они пересеклись еще на заре карьеры Даниила:

"Я впервые тренировался с Новаком, когда находился на 500-м или 600-м в мировом рейтинге. Он уже был первым, только выиграл "Уимблдон". И я думал, что он даже не будет со мной разговаривать, для меня он был богом. Я пришел, очень стеснялся, ничего не говорил. А он задавал мне вопросы, говорил со мной как с другом. Я был очень удивлен. И ты не изменился с тех пор, такой же отличный парень, отличный человек. Поздравляю".