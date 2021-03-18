Пять голов, два пенальти, одно удаление. Как "Зенит" обыграл ЦСКА

Московский ЦСКА на своем поле уступил петербургскому "Зениту" в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу сине-бело-голубых. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как армейцы потерпели второе поражение подряд, а команда с берегов Невы приблизилась к чемпионству.



Сезон в Российской Премьер-лиги близится к завершению. Поэтому с каждым последующим туром отдельно взятые матчи приобретают все большее и большее значение. А игры лидеров чемпионата между собой и вовсе становятся грандиозным событием. На прошлой неделе встречались "Динамо" и "Спартак", которые выдали яркий матч с обилием опасных моментов. На этой – ЦСКА и "Зенит", сумевшие переплюнуть столичное дерби как в количестве забитых мячей, так и в накале страстей.

Тон противостоянию задали армейцы. Незадолго до матча пресс-служба красно-синих опубликовала в своих соцсетях шуточный проморолик, в котором принял участие бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов. "Впереди важная игра. Я не знаю, что там будет с формой у "Зенита". Но я подхожу к этому матчу в форме. В сумасшедшей форме. Будь в форме и ты", – сказал Чепчугов в этом видео.

Это было троллингом петербуржцев на тему истории, произошедшей в позапрошлом туре. Тогда незадолго до игры с "Рубином" выяснилось, что "Зенит" забыл привезти форму в Казань. Сине-бело-голубым пришлось вызывать отдельный чартерный самолет для ее доставки. Вдобавок к этому петербуржцы в добавленное время потерпели в той встрече поражение. Однако "Зенит" ответил на подколки ЦСКА не словом, а делом.

Начало встречи на "ВЭБ Арене" в плане игры полностью осталось за гостями. На девятой минуте Артем Дзюба чудом не переиграл один на один Игоря Акинфеева. А на 16-й минуте мяч угодил в штангу после удара Дугласа дос Сантоса. Тем не менее ближе к середине тайма давление от "Зенита" спало. А первыми в итоге и вовсе забили армейцы. На 28-й минуте Чидера Эджуке устроил забег по левому флангу, навесил в штрафную, а Саломон Рондон головой переправил мяч в сетку. Но ответный гол не заставил себя долго ждать.

Уже спустя пять минут Артем Дзюба сравнял счет после отличного навеса дос Сантоса. А под конец тайма "Зенит" получил шанс выйти вперед. На 41-й минуте Марио Фернандес сыграл рукой в штрафной, и главный арбитр Евгений Кукуляк после видеопросмотра назначил пенальти. Но Игорь Акинфеев потащил удар с точки от Артема Дзюбы, поэтому на перерыв команды ушли с ничейным результатом на табло.

Второй тайм петербуржцы начали гораздо удачнее первого. Уже на 50-й минуте мощный дальний удар Вендела в девятку вывел гостей вперед. И почти сразу же ЦСКА остался в меньшинстве: за жесткий фол на Далере Кузяева прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов. Вдесятером армейцы еще больше прижались к собственным воротам. Акинфееву то и дело приходилось спасать команду, что в конце концов все-таки вылилось в еще один пропущенный гол.

На 77-й минуте Кузяев прорвался в штрафную, отдал пас в центр, а Вендел отправил мяч точно в ворота, оформив таким образом дубль. На 82-й минуте дос Сантос мог сделать разрыв еще больше, однако Акинфеев остановил мяч на "ленточке" буквально в сантиметрах от гола. А на 90-й минуте ЦСКА неожиданно получил шанс отыграться: Алексей Сутормин срубил в штрафной новичка армейцев Эмиля Бохинена, за что главный арбитр назначил пенальти. Никола Влашич, в отличие от Артема Дзюбы, свой одиннадцатиметровый реализовал.

Впрочем, для камбэка этого в итоге так и не хватило. В последние минуты ЦСКА предпринимал вялые попытки создать опасные моменты у штрафной "Зенита", но все это без особых проблем пресекала защита петербуржцев. Поэтому гости спокойно доиграли до победы, которая позволила им оторваться от ЦСКА на восемь очков. Армейцы по-прежнему идут на третьем месте, опережая "Локомотив", "Сочи", "Рубин" и "Ростов" на три очка.

Причем у всех команд из этого списка, за исключением последней, есть шанс догнать команду Виктора Ганчаренко уже в этом туре. А достать "Зенит" теперь более-менее реально только "Спартаку" – красно-белые отстают от петербургского клуба на семь очков, но у них есть еще одна игра в запасе. Так что судьба чемпионской гонки вполне может решиться уже в игре "Спартака" и "Урала".

