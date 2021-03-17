"Зенит" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Санкт-петербургский "Зенит" победил в матче 23-го тура чемпионата России против столичного ЦСКА.
Игра, которая прошла на "ВЭБ-Арене" в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Голами в составе "Зенита" отметились нападающий Артем Дзюба (33-я минута) и бразильский хавбек Вендел, оформивший дубль (50, 77). Дзюба также мог забить второй гол в ворота "армейцев", однако игрок сборной России не смог реализовать пенальти на 45-й минуте встречи.
У ЦСКА голы забили Саломон Рондон (30) и Никола Влашич (90+1), который смог отметиться с 11-метровой отметки. На 53-й минуте игры в составе "красно-синих" был удален полузащитник Ильзат Ахметов.
По итогам встречи "Зенит" набрал 48 очков и укрепился на первой строчке турнирной таблице. ЦСКА занимает третье место с 40 очками.
Ранее Российская Премьер-лига (РПЛ) объявила о запуске системы идентификации болельщиков (Fan ID), она будет работать в тестовом режиме на матчах оставшихся туров нынешнего сезона чемпионата России в добровольном порядке.
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