РПЛ запустила в тестовом режиме систему паспортов болельщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российская Премьер-лига (РПЛ) объявила о запуске системы идентификации болельщиков (Fan ID), она будет работать в тестовом режиме на матчах оставшихся туров нынешнего сезона чемпионата России в добровольном порядке. Об этом сообщается на сайте лиги.
"Система предлагает новые возможности при покупке билетов и посещении матчей РПЛ, включая специальные предложения от клубов. Наша цель – протестировать технологию взаимодействия лиги с клубами и сделать механизм идентификации максимально комфортным", – говорится в сообщении.
Там пояснили, что идентификация будет осуществляться с помощью добровольной регистрации и авторизации в рамках специального сервиса.
Ранее сообщалось, что введение обязательного Fan ID в РПЛ может быть осуществлено с начала следующего футбольного сезона. В связи с этим руководство лиги предложило амнистировать болельщиков, которым ранее запретили посещать стадионы.
В РПЛ предложили амнистию для фанатов, которым запрещено посещать стадионы
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