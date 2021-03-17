РПЛ запустила в тестовом режиме систему паспортов болельщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российская Премьер-лига (РПЛ) объявила о запуске системы идентификации болельщиков (Fan ID), она будет работать в тестовом режиме на матчах оставшихся туров нынешнего сезона чемпионата России в добровольном порядке. Об этом сообщается на сайте лиги.

"Система предлагает новые возможности при покупке билетов и посещении матчей РПЛ, включая специальные предложения от клубов. Наша цель – протестировать технологию взаимодействия лиги с клубами и сделать механизм идентификации максимально комфортным", – говорится в сообщении.

Там пояснили, что идентификация будет осуществляться с помощью добровольной регистрации и авторизации в рамках специального сервиса.

Ранее сообщалось, что введение обязательного Fan ID в РПЛ может быть осуществлено с начала следующего футбольного сезона. В связи с этим руководство лиги предложило амнистировать болельщиков, которым ранее запретили посещать стадионы.

