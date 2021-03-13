Футболисты "Арсенала" одолели ЦСКА в матче 22-го тура РПЛ

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Столичный ЦСКА проиграл тульскому клубу "Арсенал" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Спортсмены встретились на поле в Туле.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев арены. На 42-й минуте встречи полузащитнику "Арсенала" Владиславу Пантелееву удалось реализовать пенальти и вывести свой клуб вперед. В скором времени лидерство туляков укрепил хавбек Александр Ломовицкий.

От москвичей гол в ворота соперников смог забить полузащитник Наир Тикнизян. В результате в активе московского ЦСКА 40 очков, при этом команда потеряла шанс на лидерство в РПЛ.

"Арсенал" с 17 очками поднялся на 14-е место в лиге.

Ранее футболисты "Рубина" обыграли "Зенит" в матче РПЛ. Со стороны клуба из Санкт-Петербурга мяч забил в ворота соперников Сердар Азмун.