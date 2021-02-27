"Локомотив" обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Футбольный клуб "Локомотив" со счетом 2:0 обыграл на своем поле ЦСКА в рамках 20-го тура чемпионата России.

В команде победителей мячи забили Виталий Лисакович и Гжегож Крыховяк.

В ходе игры на поле выходил полузащитник сборной России Дмитрий Баринов. Он не играл с августа прошлого года из-за разрыва крестообразной связки колена.

По результатам дерби "Локомотив" набрал 31 очко. Команда поднялась на шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. ЦСКА при этом с 37-ю очками остался на втором месте.

В следующем туре РПЛ "Локомотив" сыграет с тульским "Арсеналом", а ЦСКА с грозненским "Ахматом".

Ранее Санкт-Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.

