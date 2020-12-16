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Спорт

16 декабря, 21:56

"Зенит" обыграл "Спартак" в матче 19-го тура РПЛ

спорт

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Санкт-Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче 19-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Первым голом в составе хозяев отличился Сердар Азмун на 8-й минуте. Затем автогол забил защитник "Зенита" Деян Ловрен (22), тем самым сравняв счет.

После перерыва "Зенит" дважды отправил мяч в ворота усилиями Ярослава Ракицкого (73) и Артема Дзюбы (90+3).

Команды сыграли последний матч перед зимним перерывом. По итогам первой части чемпионата "Зенит" возглавил таблицу чемпионата, набрав 41 очко. Победа позволила клубу из Санкт-Петербурга оформить отрыв от "Спартака" на 6 баллов.

Ранее "Зенит" переиграл другую московскую команду, "Динамо". Матч 18-го тура завершился со счетом 3:1. Артем Дзюба отличился дублем в этом матче, еще гол забил Сердар Азмун.

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