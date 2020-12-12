"Зенит" одолел столичное "Динамо" и стал лидером Российской премьер-лиги

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Спортсмены петербургского клуба "Зенит" одолели столичное "Динамо". Игроки встретились в матче 18-го тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге.

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу "Зенита". Два мяча у победителей забил Артем Дзюба, еще один гол на счету Сердара Азмуна. От москвичей единственный гол удалось забить нападающему Николаю Комличенко.

В результате "Зенит" стал единоличным лидером с 38 очками в активе. Московский клуб остался на четвертой позиции, у него 30 очков.

Планируется, что теперь "Зенит" 16 декабря сразится со столичным "Спартаком". В этот же день "Динамо" встретится в гостях с ФК "Сочи".

Ранее "Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов. Игра прошла на стадионе в Санкт-Петербурге.