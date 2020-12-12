Игрок "Сочи" Жоаозиньо ударил тренера – ФК "Спартак"

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Игрок футбольного клуба "Сочи" Жоаозиньо спровоцировал конфликт и ударил тренера столичного "Спартака" Андреаса Хинкеля. Инцидент произошел после матча 18-го тура Российской премьер-лиги, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента по связям с общественностью красно-белых Антона Фетисова.

Матч, проходивший в Сочи в субботу, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. "В причинах разбираемся. Мы обратились к делегату, чтобы он внес инцидент протокол матча", – уточнил Фетисов.

Автором решающего гола во втором тайме оказался полузащитник Кристиан Нобоа.

В турнирной таблице "Спартак" расположился на второй позиции, имея в активе 35 очков. ФК "Сочи" идет пятым, у которого в активе 30 очков.

Ранее Шамиль Газизов покинул пост гендиректора ФК "Спартак". Советом директоров принято решение назначить на пост гендиректора Евгения Мележикова.