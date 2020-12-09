"Зенит" проиграл дортмундской "Боруссии" в Лиге чемпионов

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Петербургский футбольный клуб "Зенит" потерпел поражение от дортмундской "Боруссии" в матче 6 тура Лиги чемпионов.

Игра прошла на стадионе в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу немецкой команды.

В составе "Боруссии" голы забили Лукаш Пищек на 68-й минуте и экс-игрок петербургской команды Аксель Витсель на 78-й минуте. Единственный гол "Зенита" на счету Себастьяна Дриусси.

Таким образом, "Зенит" потерпел пять поражений в шести матчах группового этапа турнира. Петербургская команда заняла последнее четвертое место в группе.

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