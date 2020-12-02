Матч Лиги чемпионом впервые будет судить женщина

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Француженка Стефани Фраппар рассудит игру пятого тура Лиги чемпионов по футболу между итальянским "Ювентусом" и украинским "Динамо". Об этом сообщает "Экспресс газета".
36-летняя арбитр станет первой женщиной, приглашенной в качестве главного судьи на матч европейского турнира. В ее бригаду войдут Хишам Закрани и Мехди Рахмуни.
Ранее Фраппар работала на финальном матче женского чемпионата мира по футболу в 2019 году. Кроме того, пост одного из арбитров ей доверяли на играх мужских команд французского чемпионата Лига 1, а также на игре за Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси".
По словам Фраппар, футболом она увлекается с детства и сначала хотела быть игроком, но позже завершила карьеру. С 2009 года девушка входит в состав международных рефери FIFA.
Накануне футболисты "Локомотива" проиграли "Зальцбургу" в Лиге чемпионов. Столичный клуб лишился шансов на флей-офф турнира – однако сделал это последним из всех российских команд.
Женщина впервые станет главным арбитром матча Лиги чемпионов
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