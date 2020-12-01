Футболисты "Локомотива" проиграли "Зальцбургу" в Лиге чемпионов

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Московский "Локомотив" проиграл австрийскому "Зальцбургу" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:3. В составе хозяев на 79-й минуте с пенальти отличился Антон Миранчук. У гостей дубль оформил Мергим Бериша (28, 41), еще один гол забил Карим Адейми (81).

После поражения "Локомотив" расположился на последнем месте в группе и потерял шансы на выход в плей-офф. В заключительном туре группового раунда "Локомотив" встретится с мюнхенской "Баварией" в Германии.

Ранее стало известно, что француженка Стефани Фраппар обслужит встречу "Ювентуса" и киевского "Динамо". Таким образом, она станет первой в истории женщиной-главным арбитром в матче Лиги чемпионов.