Поезд дальше не идет. "Локомотив" почти лишился шансов на евровесну

Московский "Локомотив" 1 декабря в матче группового этапа Лиги чемпионов уступил австрийскому "Зальцбургу". Встреча завершилась со счетом 1:3. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как окончательно умерли надежды России в еврокубках.

Последние несколько месяцев выступление российских команд – как клубов, так и сборной – было одним сплошным кошмаром. Единственным светлым пятном в этой истории казался "Локомотив", который с грехом пополам, но все же старался биться на равных с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом", пытаясь зубами выгрызать очки, несмотря на силу и статус соперников. И вроде бы это даже получалось. Но сказке суждено было разбиться в пух и прах в домашнем матче предпоследнего тура против самого принципиального соперника по группе.

Победа над "Зальцбургом" дала бы "Локомотиву" шанс на плей-офф Лиги чемпионов и гарантировала бы выступление в Лиге Европы. А проигрыш лишал практически всего. Но, как обычно и бывает в таких случаях, рассчитывать на чудо было глупо. К тому же "Локо" остался без нескольких ключевых игроков (в частности, Гжегожа Крыховяка и Федора Смолова), поэтому ситуация изначально выглядела не очень радужно.

Тем не менее матч начался бодро в исполнении обеих команд. "Зальцбург" ожидаемо включил скорости, но "Локо" поддерживал темп и старался обострять при любой подвернувшейся возможности. Однако довольно быстро железнодорожники стали допускать оплошности в обороне. И уже на 17-й минуте одна из таких привела к забитому мячу – правда, из офсайда: в явное положение "вне игры" забрался Мергим Бериша.

Впрочем, "Зальцбург" продолжил давить и спустя десять минут забил гол уже по всем правилам. После заброса в штрафную "Локо" возникла ужасная неразбериха, мяч от ноги Слободана Райковича отскочил к Эноку Мвепу, тот пробил, но неудачно. И тут же снаряд попал к Берише, который с линии вратарской спокойно переиграл Гилерме. "Локомотив" загорелся и на 39-й минуте едва не отыграл мяч. После подачи с углового Эдер послал мяч в сторону ворот, а Мурило добил, но защитник "Зальцбурга" вынес мяч с "ленточки".

И тут же "Локо" получил второй гол. На 41-й минуте Райкович дважды кошмарно ошибся в обороне, подарив мяч Секу Койта, малиец в касание вырезал передачу на Беришу, а тот ускорился и снова огорчил голкипера "Локо". Второй тайм красно-зеленые тоже начали не слишком удачно, с ходу подарив австрийцам возможность забить третий мяч. Но затем все же исправились, постепенно перехватив инициативу в матче.

В конце концов количество атак переросло в качество. На 78-й минуте Андре Рамальо подтолкнул Зе Луиша в штрафной, и судья назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал Антон Миранчук. После забитого гола случился неприятный эпизод: вратарь "Зальцбурга" Чичан Станкович намертво забрал мяч, не желая отдавать его Миранчуку для быстрого ввода в игру. Все это вылилось в массовую стычку и четыре желтых карточки.

Но спешка, судя по всему, того не стоила. Потому что на 81-й минуте Мурило привез гол в абсолютно нелепой ситуации. Бразилец плохо обработал мяч, и снаряд тут же подобрал Карим Адейеми. Нападающий "Зальцбурга" за мгновения оказался в штрафной "Локо", забив в ворота Гилерме очередной гол.



В результате поражения железнодорожники уже совершенно точно не сыграют в плей-офф Лиги чемпионов. Да и по поводу Лиги Европы есть большие сомнения – все-таки на это место теперь главным образом претендует "Зальцбург". Конечно, в теории красно-зеленые все еще могут попасть в ЛЕ, если австрийцы проиграют "Атлетико", а команда Марко Николича победит "Баварию". Однако насколько велика вероятность такого исхода?

Печально констатировать, но российский футбол доживает свои последние дни в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Скорее всего, в ближайшие несколько лет отечественные команды настолько сильно опустятся в рейтинге коэффициентов, что потеряют места в групповом этапе ЛЧ и ЛЕ. А российским любителям футбола придется наслаждаться новой игрушкой УЕФА – Лигой конференций, третьим по силе европейским клубным турниром.