Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку в "Зените"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба выйдет на встречу с тульским "Арсеналом" с капитанской повязкой. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

В качестве капитана футболист выступит впервые после скандала с интимным видео. Вместо него некоторое время на поле с капитанской повязкой выходил защитник петербургской команды Деян Ловрен.

Матч 16-го тура Российской премьер-лиги состоится в Туле. Он начнется в 14:00 по московскому времени.

Скандал вокруг Дзюбы разгорелся 8 ноября. Неизвестные опубликовали видео интимного содержания с ним. Из-за этого спортсмену пришлось закрыть свой аккаунт в Instagram.

Позднее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет вызван на ноябрьские сборы команды. Он подчеркнул, что данное решение приняли для того, чтобы оградить игрока и команду от излишнего негатива.

