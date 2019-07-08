Топ-10 событий женского чемпионата мира по футболу

В воскресенье, 7 июля завершился женский чемпионат мира по футболу. Сборная США в решающем матче обыграла команду Нидерландов со счетом 2:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов выбрал главные события мундиаля.

Провокационная обложка Charlie Hebdo

Старт чемпионата, который в этом году проходил во Франции, ознаменовался скандалом, связанным с карикатурой печально известной французской газеты Charlie Hebdo. Через несколько дней после начала мундиаля издание вышло с обложкой, на которой был изображен футбольный мяч у женского полового органа, и две надписи: "Женский чемпионат мира" и "Мы будем есть это целый месяц". Конечно же, Charlie Hebdo получили очередную порцию критики – на этот раз от феминисток и профеминистов.

Бойкот ЧМ от лучшей футболистки мира

Первая в истории обладательница "Золотого мяча", 23-летняя норвежка Ада Хегерберг вместе с французским "Лионом" выиграла три Лиги чемпионов подряд. Но помочь на предстоящем чемпионате мира своей сборной ей было не суждено. Дело в том, что еще в 2017 году Ада поссорилась с Федерацией футбола Норвегии – все из-за неравенства в женском и мужском футболе. Даже несмотря на то, что после этого скандала был подписан договор о равных премиальных для мужских и женских команд, Хегерберг продолжила бойкотировать выступления за сборную. Без нее Норвегия на ЧМ дошла до четвертьфинала, где проиграла Англии.

Фото: Sebastien Nogier/EPA/TASS

Сборная Англии под руководством Фила Невилла

К слову об Англии. Команда "трех львиц" была одной из самых интересных сборных на нынешнем ЧМ. Как минимум, благодаря тому, что у руля сборной Англии находилась бывшая легенда "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Фил Невилл. Его назначение в начале 2018 года вызвало определенные вопросы. Многие ждали тренера-женщину, к тому же у Невилла было не слишком много тренерского опыта. Но экс-капитан "Эвертона" отлично вписался в роль наставника женской сборной Англии. Правда, выступление команды на мундиале сложно назвать удачным – англичанки проиграли бронзовые медали сборной Швеции.

Протесты камерунских футболисток

Еще одна скандальная история произошла в матче сборных Камеруна и Англии в 1/8 финала ЧМ. В компенсированное время первого тайма британская команда забила второй мяч. Изначально арбитр не зафиксировал гол из-за офсайда, но пересмотрел свое решение после использования cистемы видеопомощи арбитрам (VAR). Это вызвало шквал возмущения от камерунских футболисток. Из-за этого игроки африканской сборной отказывались выходить на второй тайм. В дело пришлось вмешиваться представителю ФИФА, который напомнил о том, что подобный бойкот чреват санкциями. Камерунки все-таки вышли и даже забили ответный гол. Правда, его отменили благодаря все тому же VAR. А Англия в итоге выиграла со счетом 3:0.

Рекорд по количеству мячей на женском ЧМ

В матче против сборной Таиланда американки заколотили в ворота соперниц 13 безответных мячей. Эта победа стала самой крупной в истории чемпионатов мира по футболу как среди женских, так и среди мужских команд. На деле же все выглядело даже хлеще, чем издевательства топ-сборных над Лихтенштейном и Сан-Марино. В этой игре тайский голкипер пропустила, казалось бы, все, что было можно. В том числе, пента-трик от форварда США Алекс Морган.



Празднование Алекс Морган в матче с Англией

Алекс Морган запомнилась как минимум еще в одном матче, но больше не со спортивной точки зрения. В поединке против сборной Англии Морган забила гол и отпраздновала его, изобразив чаепитие. В этом сразу же усмотрели отсылку: игра состоялась накануне Дня Независимости США. А ведь 4 июля 1776 года 13 американских колоний объявили о том, что больше не подчиняются именно Британской империи. Нашлись те, кто раскритиковали Морган. Сама она назвала подобные обвинения двойными стандартами. Однако на защиту Алекс встали сами британцы, в том числе актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы в "Игре престолов".

Alex Morgan trolling England by sipping tea is LEGENDARY 😭🐐pic.twitter.com/BzIBNx0xzu — Complex Sports (@ComplexSports) 2 июля 2019 г.



Исторический финал для сборной Нидерландов

Среди чисто футбольных событий еще одной важной вехой стало выступление сборной Нидерландов. В 2017 году эта команда довольно неожиданно выиграла домашний чемпионат Европы, обыграв в финале мощных датчанок. На мундиале голландки доказали, что тот трофей был неслучайным. На своем пути в плей-офф сборная Нидерландов прошла футболисток из Японии, Италии и Швеции. Финал чемпионата мира стал для женской сборной "оранжевых" первым в истории.

Четвертое чемпионство сборной США

Конечно же, ключевым эпизодом на чемпионате мира стала победа сборной США, которая в четвертый раз (всего же женский мундиаль проводится в восьмой раз) вообще и во второй раз подряд выиграла этот трофей. Несмотря на неуступчивость сборной Нидерландов и феноменальную игру вратаря Сари ван Веенендал, американки были сильнее на голову и победили в решающем матче со счетом 2:0. По голу на свой счет записали Роуз Лавель и Меган Рапино. Последнюю признали лучшим игроком финала и всего чемпионата мира, а также лучшим бомбардиром мундиаля.



Дебаты Дональда Трампа и Меган Рапино

Рапино, которая помимо спортивных скиллов, известна еще и своей активной гражданской позицией, успела наделать шума как на поле, так и за его пределами. Самым громким событием стала заочная баталия футболистки с президентом США Дональдом Трампом. Рапино, уже не раз заявлявшая о том, как сильно она ненавидит главу своей страны, после победы над испанками в интервью британской газете The Independent сказала: "Если мы выиграем турнир, я не пойду в чертов Белый дом. Нет, меня там точно не будет. Хотя нас и не собирались приглашать. Сильно сомневаюсь в этом". Трамп в ответ на это призвал не оскорблять страну и ее флаг, а также Белый дом. И все равно пригласил к себе, независимо от успехов на турнире.

Борьба за равенство женского и мужского футбола

Мысль борьбы за равенство прошла красной линией через весь мундиаль. Про это высказывались футболистки, журналисты и все неравнодушные любыми возможными способами. Но ярче всего это было заметно в финале. После того, как матч завершился, и американки успели вдоволь насладиться своей победой в турнире, наступила церемония награждения. На поле появились президент Франции Эммануэль Макрон и президент ФИФА Джанни Инфантино. И десятки тысяч болельщиков на стадионе "Парк Олимпик Лионне" неодобрительно загудели, а затем мощно в едином порыве начали скандировать Equal pay ("Равная оплата"). Конечно, это было адресовано вовсе не Макрону. От Инфантино требовали и требуют того, чтобы ФИФА окончательно уравнял в правах мужской и женский футбол – в первую очередь, в плане оплаты труда. Но когда до этого дойдет на практике – пока непонятно.