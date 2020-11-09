Удаление игрока "Ростова" в матче со "Спартаком" признали ошибочным

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Решение арбитра Виталия Мешкова об удалении игрока "Ростова" Денниса Хаджикадунича в матче против московского "Спартака" было признано ошибочным. К такому выводу пришла экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза, сообщает "Газета.ру".

"Интенсивность и направленность действий игрока недостаточны для принятия решения о наказании желтой карточкой. В них отсутствует потенциальная опасность для соперника", – говорится в сообщении.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу желто-синих.

Ранее столичный клуб "Динамо" разгромил "Локомотив" в матче 14-го тура чемпионата России по футболу. Футболисты встретились на арене в Москве. Счет закончился со счетом 5:1 в пользу бело-голубых игроков на стадионе "Динамо".