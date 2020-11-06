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Спорт

00:47

ЦСКА пропустил три гола за девять минут в матче Лиги Европы

спорт

Фото: TASS/AP/Peter Dejong

Московский ЦСКА проиграл нидерландскому "Фейенорду" в третьем матче группового этапа Лиги Европы. Встреча в Роттердаме завершилась со счетом 3:1.

Хозяева поля забили все голы в матче за девять минут. Отличились Риджесиано Хапс (63-я минута), Оркун Кекчю (71) и Лютсхарел Гертрейда (72). Еще один мяч в свои ворота отправил Маркос Сенеси (79).

ЦСКА с двумя очками занимает четвертое место в группе. "Фейенорд" набрал четыре очка и делит второе место с австрийским "Вольфсбергом". Первое место с пятью баллами занимает загребское "Динамо".

Футболисты "Краснодара" днем ранее в Лиге чемпионов проиграли испанской "Севилье", выигрывая по ходу матча 2:0 и играя в большинстве второй тайм. В итоге встреча завершилась со счетом 3:2.

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