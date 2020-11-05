"Краснодар" уступил "Севилье" в ЛЧ, выигрывая 2:0 по ходу матча

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Футболисты "Краснодара" проиграли испанской "Севилье" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, ведя в два мяча по ходу матча.

Встреча в Севилье завершилась со счетом 3:2. У гостей отличились Магомеда-Шапи Сулейманова (17-я минута) и Маркуса Берга (21, с пенальти).

В составе хозяев один мяч забил Иван Ракитич (42), также дубль оформил Юссеф Эн-Несери (69 и 72). При этом на 42-й минуте у "Севильи" был удален Хесус Навас.

"Севилья" и "Челси" лидируют в квартете, набрав по семь очков, у "Краснодара" и "Ренна" по одному баллу. Ранее петербургский "Зенит" сыграл вничью с римским "Лацио" (1:1).