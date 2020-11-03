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Спорт

03 ноября, 23:31

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в Лиге чемпионов

спорт

Фото: POOL/EPA/TASS/Maxim Shemetov

Московский футбольный клуб "Локомотив" провел ничейный матч против испанского "Атлетико".

Встреча прошла на "РЖД-Арене". Матч завершился со счетом 1:1.

Первый мяч в игре на 18-й минуте забил игрок "Атлетико" Хосе Мария Хименес. У "Локомотива" гол на счету Антона Миранчука. Полузащитник отличился с пенальти на 25-й минуте.

После 3-го тура "Локомотив" закрепился на третьей строчке в турнирной таблице группы А. В активе московской команды 2 очка. "Атлетико" находится на 2 месте с 4 баллами.

Вторая встреча группы А между немецкой "Баварией" и австрийским "Зальцбургом" проходит в эти минуты.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Локомотив" вновь проведет с "Атлетико". Игра состоится 25 ноября.

В предыдущем матче турнира "Локомотив" уступил "Баварии". Встреча в Черкизове завершилась со счетом 1:2

"Локомотив" проиграл "Баварии" в матче Лиги чемпионов

Ранее сообщалось, что футболист кипрского клуба забил самый дальний гол в истории Лиги Европы. Жорди Гомес поразил ворота соперников с 56 метров.

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