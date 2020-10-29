Семак объяснил замену Дзюбы в перерыве матча против "Боруссии"

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Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак объяснил замену капитана команды Артема Дзюбы в перерыве матча Лиги чемпионов против "Боруссии". Об этом пишет ТАСС.

По словам Семака, заменой он хотел разнообразить игру команды.

"В первом тайме не получалось цепляться за мячи у Артема (Дзюбы. – Прим. Ред.)", – пояснил главный тренер.

В перерыве матча вместо Дзюбы на поле появился 22-летний полузащитник Андрей Мостовой.

"Выпустили Мостового, чтобы использовать пространство", – заключил Семак.

Встреча между "Зенитом" и "Боруссией" прошла на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу немецкой комнады.