Семак объяснил замену Дзюбы в перерыве матча против "Боруссии"

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Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак объяснил замену капитана команды Артема Дзюбы в перерыве матча Лиги чемпионов против "Боруссии". Об этом пишет ТАСС.
По словам Семака, заменой он хотел разнообразить игру команды.
"В первом тайме не получалось цепляться за мячи у Артема (Дзюбы. – Прим. Ред.)", – пояснил главный тренер.
В перерыве матча вместо Дзюбы на поле появился 22-летний полузащитник Андрей Мостовой.
"Выпустили Мостового, чтобы использовать пространство", – заключил Семак.
Встреча между "Зенитом" и "Боруссией" прошла на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу немецкой комнады.