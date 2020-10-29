"Зенит" проиграл "Боруссии" в матче футбольной Лиги чемпионов

Фото: picture alliance/TASS/firo Sportphoto/Ralf ibing

Футбольный клуб "Зенит" уступил немецкой команде "Боруссия" в игре Лиги чемпионов.

Встреча прошла на стадионе Сигнал Идуна Парк в Дортмунде. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Боруссии".

Первый мяч в составе немецкой команды забил Джейдон Санчо на 78-й минуте. Футболист отличился с пенальти. Второй гол на счету нападающего Эрлинга Холанда.

В перерыве матча тренер "Зенита" Сергей Семак принял решение заменить нападающего петербургской команды Артема Дзюбу. Причины этого на данный момент неизвестны.

В параллельном матче итальянский клуб "Лацио" сыграл вничью с бельгийским "Брюгге". Игра завершилась со счетом 1:1.

"Зенит" после двух проведенных матчей не набрал очков. "Боруссия" получила 3 очка. У "Лацио" и "Брюгге" – по 4 заработанных балла.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Зенит" проведет 4 ноября. Соперником петербуржцев станет "Лацио".

Накануне "Краснодар" разгромно проиграл "Челси" в Лиге чемпионов. После двух проведенных на турнире матчей российская команда сумела набрать лишь одно очко.

27 октября "Локомотив" в игре Лиги чемпионов уступил "Баварии". Встреча в Черкизове завершилась со счетом 1:2.