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Спорт

03:07

Это было достойно. "Локомотив" проиграл "Баварии", но был в метре от победы

спорт

Московский "Локомотив" в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА уступил мюнхенской "Баварии". Встреча завершилась со счетом 1:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему железнодорожники сумели не только навязать "немецкой машине" борьбу, но и были очень близки к тому, чтобы набрать очки.

Перед началом этой еврокубковой кампании "Локомотив" вызывал большой скепсис. По ходу сезона команда Марко Николича потеряла из-за травм Дмитрия Баринова, Ведрана Чорлуку и Федора Смолова, в "Аталанту" ушел Алексей Миранчук. Учитывая, что в прошлом году с более оптимальным составом железнодорожники в ЛЧ провалились, рассчитывать на что-то серьезное в группе с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом" тоже не приходилось. Да, в уходящий лигочемпионский вагон успел заявиться Зе Луиш, но в остальном "Локомотив" действительно выглядел пассажиром, как об этом и писала пресс-служба австрийского соперника красно-зеленых. Однако железнодорожники сумели в первом поединке на выезде дать бой "Зальцбургу" и показали, насколько их соперник был не прав в своих предматчевых заявлениях.

Впрочем, во второй игре "Локо" предстояло встретиться с "Баварией" – действующим обладателем кубка Лиги чемпионов. И вот тут уже и правда сложно было надеяться даже на ничью. В стартовом матче мюнхенцы просто смяли мадридский "Атлетико", забив испанцам четыре безответных мяча. Логично было ожидать в игре против "Локомотива" как минимум такого же результата. Тем паче что красно-зеленые на неделе умудрились проиграть "Ротору" – команде, занимавшей до этой игры последнюю строчку в таблице РПЛ. Но все оказалось не так категорично. Более того, будь железнодорожники чуть усерднее и удачливее, "Бавария" могла и вовсе улететь из Москвы без набранных очков.

Железнодорожники здорово начали встречу и едва не открыли счет уже на третьей минуте. Антон Миранчук навесил с фланга, Федор Смолов великолепно вылетел из-за защитников, но пробил прямо в руки Мануэлю Нойеру. "Бавария" довольно быстро перехватила инициативу и ожидаемо забила первой. На 13-й минуте Корентин Толиссо забросил мяч на правый фланг, оттуда Бенжамен Павар в касание отдал передачу в центр, а Леон Горецка вколотил снаряд в сетку. На 24-й минуте "Локомотив" чуть не пропустил такой же гол. Толиссо забросил на Павара, тот – в центр, но удар Кингсли Комана пришелся в штангу. Дальше железнодорожникам нещадно везло. Сначала удар на ленточке заблокировал Слободан Райкович. Затем судья отменил пенальти после видеопросмотра из-за офсайда у Роберта Левандовского. А потом Коман из убойной позиции пробил выше ворот.

Но это вовсе не значит, что "Локомотив" отсиживался в обороне. Как раз наоборот. Железнодорожники раскатывали красивые и грамотные контратаки, создавая опасные ситуации, которые вполне могли конвертироваться в голы. И в конце концов "Локо" действительно забил. На 70-й минуте Владислав Игнатьев выдал классную передачу на Зе Луиша, форвард убежал вперед, вырезал пас на Антона Миранчука, а тот в касание замкнул комбинацию. А спустя семь минут "Локомотив" и вовсе получил железобетонный шанс увеличить разрыв в счете. Зе Луиш вновь убежал в отрыв, но на этот раз решил все исполнить сам, несмотря на то, что рядом бежал совсем один Рифат Жемалетдинов. Ставка не сыграла – кабо-вердианский нападающий отправил мяч в сантиметрах от штанги.

И тут же "Локомотив" получил гол на пустом месте – на 79-й минуте Йозуа Киммих обработал мяч и решил пробить с лета, а угодил точно в дальний угол. В итоге железнодорожники проиграли, несмотря на весьма достойный футбол. Пока рано делать какие-то выводы, но на данный момент "Локо" внушает если не уверенность, то во всяком случае надежду. Как показала игра с "Зальцбургом" и "Баварией", Марко Николич при желании может выжать из команды необходимый максимум. Конечно, после этого может случиться очередной проигрыш "Ротору". Но зато сегодня была пусть и мизерная, но все же осязаемая возможность победить лучший клуб Европы.

Фехретдинов Тимур

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