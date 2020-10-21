"Зенит" в первом матче Лиги чемпионов дома проиграл "Брюгге"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Петербургский "Зенит" потерпел поражение от бельгийского "Брюгге" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча в Петербурге завершилась со счетом 1:2. Счет открыл на 63-й минуте форвард "Брюгге" Эммануэль Деннис. На 74-й минуте защитник "Зенита" Деяна Ловрена попал в штангу, затем мяч отскочил в спину вратарю и залетел в ворота.

Однако на третьей компенсированной ко второму тайму минуте полузащитник Шарль де Кетеларе принес победу гостям. Во игре второго тура 28 октября "Зенит" в Дортмунде сыграет с "Боруссией", а 4 ноября примет римский "Лацио".

Ранее стало известно, что главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев пропустит стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов против французского "Ренна" из-за ангины.