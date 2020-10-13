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Москва 24

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Спорт

21:28

РПЛ представила календарь чемпионата России по футболу на пять туров

спорт

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Российская Премьер-лига опубликовала календарь чемпионата страны по футболу на 15–19-е туры. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

В 15-м туре состоится московское дерби – "Спартак" на своем поле примет "Динамо". Игра запланирована на 21 ноября.

Встреча "Краснодара" и "Локомотива" состоится в 18-м туре. Игра пройдет в Краснодаре 13 декабря.

Еще один примечательный матч – дерби двух столиц – запланирован на 16 декабря. В 19-м туре "Зенит" из Санкт-Петербурга примет московский "Спартак". Предыдущая встреча этих коллективов завершилась со счетом 1:1.

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