РПЛ представила календарь чемпионата России по футболу на пять туров

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Российская Премьер-лига опубликовала календарь чемпионата страны по футболу на 15–19-е туры. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

В 15-м туре состоится московское дерби – "Спартак" на своем поле примет "Динамо". Игра запланирована на 21 ноября.

Встреча "Краснодара" и "Локомотива" состоится в 18-м туре. Игра пройдет в Краснодаре 13 декабря.

Еще один примечательный матч – дерби двух столиц – запланирован на 16 декабря. В 19-м туре "Зенит" из Санкт-Петербурга примет московский "Спартак". Предыдущая встреча этих коллективов завершилась со счетом 1:1.