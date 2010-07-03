"Быков" загнали, вернулось счастье. Как "Динамо" без Новикова одолело "Краснодар"

Матч "Динамо" и "Краснодара" закрыл десятый тур Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 2:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как увольнение главного тренера бело-голубых неожиданно помогло команде одержать победу над южанами.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Прошлый тур РПЛ оказался для "Динамо" переломным. Команда проиграла подмосковным "Химкам", и на следующий день после матча главный тренер динамовцев Кирилл Новиков подал в отставку. Исполняющим обязанности был назначен наставник "Динамо-2" Александр Кульчий, которому и пришлось готовить основу бело-голубых к поединку с "Краснодаром", хотя и не без помощи спортивного директора "Динамо" и бывшего ассистента Юргена Клоппа в "Боруссии" и "Ливерпуле" Желько Бувача. Так ли хорошо Кульчий и Бувач вместе с остальным тренерским штабом разобрали команду Мурада Мусаева или у футболистов "Динамо" сказались эмоции от перемен в клубе, но москвичи смогли в домашнем матче добиться уверенной победы.

Старт встречи выдался откровенно вялым. Команды много времени проводили в середине поля и редко доводили дело до удара. За первые полчаса игры и "Динамо", и "Краснодар" создали всего по паре серьезных моментов, которые тем не менее вряд ли можно было назвать голевыми. Но сразу после 30-й минуты оба клуба наконец завелись.

Первым мог забить "Краснодар". Александр Мартынович после дальнего заброса в штрафную отлично оттеснил защитника и оказался один на один с Антоном Шуниным, но голкипер "Динамо" сыграл на высоте. А в следующей атаке Маркус Берг не сумел замкнуть опасный прострел с фланга от Игоря Смольникова.



Ответ хозяев не заставил себя долго ждать, и, в отличие от соперника, динамовцы достигли нужного результата.



На 37-й минуте бело-голубые организовали атаку, Себастьян Шиманьски нанес дальний удар – Матвей Сафонов прямо перед собой отразил мяч. На добивании оказался Вячеслав Грулев, который без особого сопротивления переправил снаряд в сетку. Во втором тайме "Динамо" удвоило преимущество, причем не без помощи "Краснодара".



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

На 57-й минуте Мартынович грубо ошибся в обороне: у штрафной в единоборстве с Даниилом Лесовым капитан гостевой команды буквально подарил мяч сопернику. Полузащитник "Динамо" вышел один на один с голкипером "быков" и красиво, черпачком перебросил через него снаряд точно в ворота.

"Краснодар" больше владел мячом, но так и не довел дело до забитого гола. "Быки" выглядели довольно снуло и, казалось, не слишком-то хотели победы в матче. А реализация имевшихся моментов у краснодарцев оставляла желать лучшего. По итогу гости нанесли за матч 15 ударов по воротам соперника, и из них всего три пришлись в створ. В этом компоненте бело-голубые переиграли своего соперника больше чем в три раза.

В целом "Динамо" вполне могло забивать больше двух голов. И с точки зрения созданных эпизодов, и в плане ударов по воротам динамовцы под управлением Александра Кульчего оказались на голову сильнее "Краснодара", особенно во втором тайме. Поэтому победа в матче на "ВТБ Арене" получилась абсолютно закономерной.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

По результатам десятого тура "Динамо" поднялось на шестую строчку таблицы Российской Премьер-лиги, отставая от лидирующей позиции всего на четыре очка. "Краснодар" же скатился на восьмое место. Впрочем, вряд ли "быки" сильно волнуются из-за своего положения в РПЛ.

Впереди у команды Мурада Мусаева более важные и перспективные задачи: уже через две недели начнется групповой этап Лиги чемпионов, где состоится дебют "Краснодара" в этом турнире.



Южанам предстоит сыграть с "Челси", "Севильей" и "Ренном". И достойное выступление там куда важнее нынешних проблем в чемпионате России. Что до "Динамо", то для них евросезон закончился, так и не начавшись. Поэтому бело-голубым остается уповать на попадание в зону Лиги Европы по итогам нынешнего розыгрыша РПЛ. И в этом им должен помочь новый тренер, имя которого мы узнаем совсем скоро.

