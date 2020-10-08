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Призер олимпийских игр Евгений Ловчев объяснил, почему сборной России не хватает футболистов. Об этом сообщает RT.

По его словам, все дело в том, что игроков готовят в провинциях, где не хватает хороших спортивных школ с профессиональными тренерами.

"Давайте просто посмотрим, откуда родом наши игроки. Александр Жиров с Александром Соболевым – Барнаул. Федор Кудряшов – Иркутская область. Александр Головин – Калтан. Юрий Газинский – Комсомольск-на-Амуре. И далее по списку... Удручает, что игроков для сборной готовят там, а не в Москве и Санкт-Петербурге. И это не укор Барнаулу и другим провинциальным городам, где нет футбола", – объяснил Ловчев.

Он отметил, что вышедшие из региональных школ футболисты приходят в сборную и клубы РПЛ полуобученными.

Ранее Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на матчи сборной России по футболу в рамках Лиги наций. Матч команды Станислава Черчесова с Турцией состоится 11 октября в 21:45. В это же время 14 октября пройдет встреча сборной России с Венгрией. Оба матча состоятся на "ВТБ Арене".