Стартовала продажа билетов на матчи сборной России в Лиге наций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на матчи сборной России по футболу в рамках Лиги наций. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.
Матч команды Станислава Черчесова с Турцией состоится 11 октября в 21:45. В это же время 14 октября пройдет встреча сборной России с Венгрией. Оба матча состоятся на "ВТБ Арене".
Ранее стало известно, что футболисты сборной России Георгий Джикия и Маринато Гилерме получили сомнительные тесты на коронавирус. В связи с этим назначена перепроверка результатов исследований. Симптомов COVID-19 у футболистов сборной не наблюдается.
Помимо встреч с Турцией и Венгрией, Россия сыграет товарищеский матч со сборной Швецией. Он начнется 8 октября в 18:15. В состав команды Черчесова вошли, в частности, защитник "Спартака" Илья Кутепов и игрок немецкого "Зандхаузена" Александр Жиров.
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