"Зенит" вырвался в лидеры чемпионата России по футболу

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"Зенит" одержал победу над "Сочи" в матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Дуглас Сантос. У гостей один гол на счету Кирилла Заики.

После победы над сочинцами "Зенит" набрал 24 очка и стал единоличным лидером чемпионата. В активе "Сочи" 19 очков, клуб находится на четвертой строчке.

В следующем туре питерцы 24 октября примут казанский "Рубин", "Сочи" в тот же день на выезде сыграет с "Динамо".

Ранее немецкий специалист Сандро Шварц стал главным тренером московского "Динамо". В тренерский штаб также войдет украинский экс-футболист Андрей Воронин.