Сборная России по футболу сыграла вничью с Венгрией в матче Лиги наций

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Венгрией в матче Лиги наций.

Встреча прошла на стадионе "ВТБ-Арена". Игра завершилась со счетом 0:0.

Самым опасным эпизодом игры стал удар полузащитника Алексея Ионова. Мяч угодил в перекладину и выскочил обратно в поле.

Таким образом, сборная России набрала 8 очков после 4 проведенных игр. Россияне закрепились на первом месте в Лиге B группы 3. Команда Венгрии осталась на втором месте в группе с 7 очками.

Ранее был объявлен стартовый состав сборной России на матч против Венгрии. Об этом сообщалось на официальном сайте УЕФА.

11 октября сборная России по футболу сыграла вничью с Турцией в матче Лиги наций. Встреча на стадионе "Динамо" в Москве завершилась со счетом 1:1.