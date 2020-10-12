Сборная России сыграла вничью с Турцией в Лиге наций

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Сборная России по футболу сыграла вничью с Турцией в матче Лиги наций.

Встреча на стадионе "Динамо" в Москве завершилась со счетом 1:1. В составе российской команды отличился Антон Миранчук (28-я минута), ответный мяч провел Кенан Караман (62).

Россия набрала семь очков и лидирует в группе. Второе место занимает Венгрия – шесть очков, Турция идет третьей, имея в активе два балла. Замыкает квартет Сербия, у которой одно очко.

В следующем матче 14 октября россияне в Москве встретятся с венграми, а турки сыграют дома с сербами.

Ранее сборная России уступила Швеции в товарищеском матче. Встреча на стадионе ЦСКА в столице закончилась со счетом 1:2.