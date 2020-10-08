Сборная России по футболу проиграла Швеции в товарищеском матче

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Сборная России по футболу уступила Швеции в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 1:2.

Первый тайм завершился минимальным преимуществом соперников команды Станислава Черчесова. Гол забил шведский нападающий Александр Исак (21-я минута). До этого игрок сборной России Антон Миранчук мог оформить взятие ворот шведов, но попал в перекладину.

Во второй половине встречи шведы удвоили преимущество. Мяч залетел в ворота Сослана Джанаева после рикошета от удара Маттиаса Юханссона (73-я минута). В концовке матча дебютный гол в составе сборной России забил форвард московского "Спартака" Александр Соболев (90+2 минута).

Теперь подопечные Черчесова будут готовиться к матчам Лиги наций. 11 октября сборная России встретится с гостями из Турции, 14 октября – из Венгрии. Оба матча начнутся в 21:45 на "ВТБ Арене". РФС объявил о начале продаж билетов на эти встречи.