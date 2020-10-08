РФС сократил квоту болельщиков на матче Россия – Швеция до 5 тыс человек

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА/Иван Гущин
Разрешенную УЕФА квоту посетителей футбольного матча между Россией и Швецией сократили до 5 тысяч человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу РФС.
"Мы очень рады, что впервые в этом году наша команда сыграет при поддержке болельщиков. Но в связи с эпидемиологической ситуацией мы решили немного сократить квоту с изначально разрешенных 30% от общей вместимости", – говорится в сообщении.
В РФС напомнили болельщикам о необходимости находиться на стадионе в масках и перчатках, а также соблюдать безопасную дистанцию.
Ранее сообщалось, что безопасность во время матча обеспечат более 1,3 тысячи человек. Уточнялось, что для обеспечения порядка будут задействованы свыше 600 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 500 военнослужащих Федеральной службы войск нацгвардии РФ и более 200 сотрудников полиции и омоновцев.
Кроме того, стадион и прилегающую к нему территорию заранее обследуют кинологи с собаками и представители ГУ МЧС РФ по столице.
Встреча состоится 8 октября на столичном стадионе "ВЭБ Арена".
Матч Россия – Швеция состоится на стадионе "ЦСКА" в четверг
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