РФС сократил квоту болельщиков на матче Россия – Швеция до 5 тыс человек

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА/Иван Гущин

Разрешенную УЕФА квоту посетителей футбольного матча между Россией и Швецией сократили до 5 тысяч человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу РФС.

"Мы очень рады, что впервые в этом году наша команда сыграет при поддержке болельщиков. Но в связи с эпидемиологической ситуацией мы решили немного сократить квоту с изначально разрешенных 30% от общей вместимости", – говорится в сообщении.

В РФС напомнили болельщикам о необходимости находиться на стадионе в масках и перчатках, а также соблюдать безопасную дистанцию.

Ранее сообщалось, что безопасность во время матча обеспечат более 1,3 тысячи человек. Уточнялось, что для обеспечения порядка будут задействованы свыше 600 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 500 военнослужащих Федеральной службы войск нацгвардии РФ и более 200 сотрудников полиции и омоновцев.

Кроме того, стадион и прилегающую к нему территорию заранее обследуют кинологи с собаками и представители ГУ МЧС РФ по столице.

Встреча состоится 8 октября на столичном стадионе "ВЭБ Арена".

