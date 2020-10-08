Свыше 1,3 тыс человек обеспечат безопасность на матче между сборными России и Швеции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 1,3 тысячи человек обеспечат безопасность на товарищеском матче между сборными России и Швеции, который состоится на стадионе "ЦСКА" в столице 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

"Для реализации задач по обеспечению общественной безопасности при проведении встречи будут задействованы более 1,3 тысячи человек, в том числе свыше 600 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 500 военнослужащих Федеральной службы войск нацгвардии РФ и свыше 200 сотрудников полиции и омоновцев", – говорится в сообщении.

Как отмечается, стадион и прилегающую к нему территорию заранее обследуют кинологи с собаками и представители ГУ МЧС РФ по столице.

В октябре сборная России проведет три матча в Москве. Первый товарищеский матч состоится 8 октября против Швеции. 11 и 14 октября футболисты сыграют с Турцией и Венгрией в рамках Лиги наций.

Ранее сообщалось, что игры Лиги наций в октябре пройдут без зрителей. По словам генерального директора оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина, решение о допуске зрителей может быть рассмотрено в ноябре.