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Спорт

19:23

Сандро Шварц стал главным тренером ФК "Динамо"

спорт

Фото: ТАСС/firo/Sebastian El-Saqqa/picture alliance

Немецкий специалист Сандро Шварц стал главным тренером московского "Динамо", сообщили на официальном сайте клуба.

Отмечается, что в тренерский штаб также войдет украинский экс-футболист Андрей Воронин. Он известен по выступлениям в ряде немецких клубов, а также играл в московском "Динамо".

Вместе со Шварцем также будет работать немец Волкан Булут. Ранее он был ассистентом тренера в "Падерборне", "Ганновере" и "Шальке".

Детали соглашения с новым главным тренером не разглашаются. До этого Шварц работал в "Майнце". В должности главного тренера клуба он трудился с 2017 по 2019 год.

Шварц пришел на место уволенного Кирилла Новикова. Его освободили от обязанностей после поражения от подмосковных "Химок". Также недавно пост главного тренера "Уфы" покинул Вадим Евсеев.

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