Вадим Евсеев покинул пост главного тренера "Уфы"

Фото: vk.com/ufafc
ФК "Уфа" расторг контракт с главным тренером команды Вадимом Евсеевым, сообщает "Газета.ру".
Отмечается, что решение принято по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил Евсеева за проделанную работу и вклад в развитие уфимского футбола.
После десяти туров "Уфа" с 6 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Евсеев возглавлял команду с марта 2019 года. Сообщалось, что на смену ему может прийти Алексей Стукалов, сейчас возглавляющий "Велес" в Олимп-ФНЛ.
Ранее защитника Георгия Джикию и вратаря Маринато Гилерме изолировали от других игроков сборной России по футболу из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус.
Результаты анализов перепроверят, что займет некоторое время. Оба футболиста будут ежедневно тестироваться. При этом никаких симптомов у них нет.
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