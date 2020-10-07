Вадим Евсеев покинул пост главного тренера "Уфы"

Фото: vk.com/ufafc

ФК "Уфа" расторг контракт с главным тренером команды Вадимом Евсеевым, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что решение принято по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил Евсеева за проделанную работу и вклад в развитие уфимского футбола.

После десяти туров "Уфа" с 6 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Евсеев возглавлял команду с марта 2019 года. Сообщалось, что на смену ему может прийти Алексей Стукалов, сейчас возглавляющий "Велес" в Олимп-ФНЛ.

Ранее защитника Георгия Джикию и вратаря Маринато Гилерме изолировали от других игроков сборной России по футболу из-за сомнительных результатов тестов на коронавирус.

Результаты анализов перепроверят, что займет некоторое время. Оба футболиста будут ежедневно тестироваться. При этом никаких симптомов у них нет.