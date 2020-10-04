"Локомотив" переиграл "Химки" в матче чемпионата России

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Московский "Локомотив" переиграл подмосковные "Химки" в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 2:1, сообщает "Газета.ру".

Открыл счет на 25-й минуте "Локомотив" с помощью Виталия Лисаковича. В начале второго тайма "Химки" смогли сравнять счет благодаря голу Кирилла Боженова, но уже на 55-й минуте Владислав Игнатьев забил еще один гол, который привел команду "Локомотива" к победе.

В результате столичный клуб поднялся на четвертую строчку, в активе команды 18 очков. "Химки" занимают 14-е место с 6-ю баллами.

Ранее подмосковная футбольная команда "Химки" обыграла столичное "Динамо" со счетом 1:0. Первый и единственный гол игры был забит на 19-й минуте полузащитником "Химок" Александром Ломовицким.

