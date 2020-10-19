Главный тренер "Краснодара" и два игрока пропустят матч ЛЧ с "Ренном"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев пропустит матч группового этапа футбольной Лиги чемпионов против французского "Ренна" из-за ангины. Об этом говорится на сайте клуба.

В пресс-службе клуба рассказали, что во Францию также не полетели футболисты Евгений Марков и Реми Кабелла. У них пришли сомнительные результаты на коронавирусную инфекцию. При этом сотрудники ФК сообщили, что спортсмены чувствуют себя хорошо.

Матч "Ренн" – "Краснодар" состоится 20 октября на стадионе "Роазон Парк". Начнется игра в 22:00 по московскому времени. Обслужит матч группа арбитров из Греции под руководством Анастасиоса Сидиропулоса

"Краснодар" впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. В турнире также примут участие "Зенит" и "Локомотив".

